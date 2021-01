Strök runt skadad i flera månader – nu är vargen död

– Tiken har varit skadad på höger framben så hon har inte kunnat gå ordentligt, men hon kunde ändå röra sig över stora områden, säger Dickson på länsstyrelsen.

I samråd med jurister kunde jaktlaget skjuta vargen trots att det inte pågår någon skyddsjakt.

– Vi tyckte att det var en bra lösning att skjuta vargen. Vi har varit angelägna om att den ska avlivas då det verkar som att den lidit, säger hon.

Men har den varit närgången nu på slutet?

– Nej, det är det som varit problemet, att den inte gjort tillräckligt mycket för att vi ska ha lagstöd att avliva den och besluta om skyddsjakt, säger Dickson.

Så säger lagen

Enligt Caroline Dickson så säger förordningen att om man stöter på ett djur som lider så har man möjlighet att avliva djuret av djurskyddskäl (om man har jaktlicens).

– Problemet är att lagen inte säger att man får leta upp djuret. Man får till exempel inte sätta hundar på en varg även om den mår dåligt. Därför har vargen fått röra sig fritt och de privatpersoner som stött på vargen, om de varit jägare, har ändå inte vågat skjuta den.

Skadesköts i april

Vargen har under en längre tid vistats i Linghed i Falu kommun och i april under en skyddsjakt skadesköts tiken men återfanns inte under eftersöket. I slutet av 2020 vittnade Linghedsbor om att vargen var tillbaka och strök omkring i Linghed – Björn Hagman fångade till och med vargen på film.

– Den ser bedrövlig ut. Hon verkar vara så avdomnad att hon inte brydde sig om att jag stod där, sa Hagman till SVT i december.

Vargen har nu skickats till SVA för obduktion.