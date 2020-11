Smittskyddsläkaren om Vasaloppets plan: ”Försvinnande liten del av alla som kommer till området i övrigt”

Flera tusen motionärer kommer att kunna köra i de öppna spåren under drygt tre veckor från mitten av februari till början av mars, enligt Vasaloppets plan. Man kommer att arbeta för minst en stavlängds avstånd mellan åkarna under de här veckorna och man kommer att starta i mindre grupper på olika tider. Men även om man på olika sätt jobbar för att minska smittspridningen så betyder den öppna arenan ändå att flera tusen personer, från många olika platser, kan komma till Dalarna under den här perioden, vilket också kan innebära en risk ut smittosynpunk.

– Vasaloppet har själva tagit fram planen, men vi har tittat på den och varit med i samtal och diskussioner, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Region Dalarna och fortsätter:

– Jag tycker att de kommit fram till en bra lösning som verkar säker ur smittskyddssynpunkt. Men det är också svårt att sia nu, när läget hela tiden förändras. Det beror på hur landet ligger fram i mars, säger han.

Men är det inte en risk att det kommer flera tusen personer till Dalarna under de här veckorna?

– Jag tror inte att det är den här gruppen som utgör den största smittorisken i området under den här perioden, utan det finns andra grupper som utgör betydligt större risker. Det kanske handlar om 5 000 personer som kommer för att åka under de här Vasaloppsveckorna och det är en försvinnade liten del av de alla som kommer till området i övrigt över jul- och nyår eller sport- och påsklov, säger Anders Lindblom.