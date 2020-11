En skidvecka blir tre – bara elitåkare i Vasaloppet 2021

Efter många turer och funderingar är det nu klart hur Vasaloppsveckan 2021 kommer att se ut. Och det blir inte en vasaloppsvecka, utan drygt tre. Man har nämligen valt att bara låta eliten köra Vasaloppet och Tjejvasan och sedan öppna upp spåren under tre veckor för resterande åkare. Detta för att sprida ut åkarna och ha möjlighet att följa de riktlinjer och rekommendationer som finns på grund av coronapandemin.

Vasaloppet körs den 7 mars, som planerat, men med 400 deltagare (300 herrar och 100 damer) och Tjejvasan kommer att köras lördagen den 27:e februari, med 100 deltagare. SVT Sport kommer att direktsända både Tjejvasan och Vasaloppet.

Tre veckor öppet spår för motionärer

För de skidåkare som inte tillhör eliten kommer spåren mellan Sälen och Mora att hållas öppna mellan den 12 februari och den 7 mars för det som arrangörerna kallas ”Vasaåket”. Där kan den som vill boka en startplats och välja mellan fyra olika distanser (10, 30, 45 och 90 kilometer). Även laglopp och nattlopp kommer att erbjudas under de här veckorna.

– Vi anpassar verksamheten och växlar om så vi följer de regler och riktlinjer som gäller i samhället i övrigt. Vi öppnar en bokningskalender där man kan boka på sig när man besöker arenan, som vilken skidanläggning som helst egentligen, säger Johan Eriksson.

De 25 000 deltagare som redan är anmälda till ett lopp kommer att tilldelas en starttid under någon av de tre veckorna. Där kommer motionärerna att starta i grupper om max 300 personer, där minst en stavlängds avstånd ska vara möjlig.

– Vi känner oss trygga med det här och har haft långa diskussioner med en rad olika myndigheter och samhällsfunktioner för att säkerställa att vi har samsyn i det här. Nu är vi inne i ett intensivt planeringsarbetet för att säkerställa det här och fortsätta det arbetet, det gör vi löpande nu enligt de protokoll och riktlinjer som finns, säger Johan Eriksson, tillförordnad vd för Vasaloppet.

Startplats och målgång flyttas

För att man inte ska behöva stänga av trafiken kommer startplatsen i Sälen att flyttas till Tjärnhedens idrottsplats och målgången kommer att flyttas till klockstapeln i Mora för eliten och till Zornmuséet för övriga åkare.

Johan Eriksson säger också att man kommer att ha funktionärer på plats längs spåret under hela perioden, men att det kommer att vara färre under veckorna och fler under helgerna. Inga duschar eller omklädningsrum kommer att erbjudas.



– Allt kommer att fortsätta att ske så att vi på bästa sätt anpassar vår verksamhet till rådande läge och skapar förutsättningar för att alla skidåkare tryggt ska kunna följa corona-anpassade riktlinjer och rekommendationer, säger Johan Eriksson.