Varför har Region Dalarna inte tagit in personal från privata vårdgivare till coronavaccinationen? Sofia Jarl (C) svarar. Foto: Privat, Anders Wiklund/TT

Flera privata vårdgivare har hört av sig till Region Dalarna och erbjudit sig att hjälpa till att vaccinera befolkningen.

– Vi kommer behöva hjälp när vi kommer in i fasen av massvaccination, men huvudplanen är att sköta så mycket som möjligt via vårdcentralerna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.