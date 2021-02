Tredje Vasaloppet av tio i rad – ”Vi ger aldrig upp”

Måns Möller och Christer Skog samlar in pengar till en fond som ska hjälpa barn med neuropsykiatriska funktionshinder att idrotta. När vi träffar dem i Mångsbodarna under den tredje dagen och det tredje loppet är de rejält frusna men glada över att hittills ha samlat in nästan 100 000 kronor.

– Det var 23 minus vid starten imorse, berättar Christer Skog.

– Idag kör vi in ungefär 30 000 så går vi i mål har vi kört in 100 000 , då har vi till ett nytt läger, säger Möller.

Första dagen körde de på de nio milen på 8 timmar och 42 minuter, andra dagen på 8 timmar och 30 minuter.

Se klippet från det tredje loppet av tio- ”Dag tre är hemsk”