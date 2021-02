Tusentals lockas till spåren – så ska risken för smittspridning minska vid Vasaåket

Under tisdagen var drygt 18 000 personer anmälda att åka någon av distanserna under de närmsta veckorna. På den traditionella ”första söndagen i mars”, det mest populära loppet mellan Berga By och Mora när det annars hålls, är det i nuläget drygt 2 000 anmälda.

– Vi förändrar traditionella saker som man som besökare annars möter, som vid blåbärssoppa vid kontrollerna, säger Vasaloppets VD Johan Eriksson och hänvisar till att plexiglas ska sättas upp vid vasaloppskontrollerna.

Munskydd vid mat och publikvärdar i skogen

Munskydd kommer finnas framför allt vid matserveringar. I startfållan i Berga – som i år flyttats till idrottsplatsen Tjärnheden – släpps enbart åkarna in och då bara några i taget inför starten.

Publik kommer inte tillåtas längs spåren. Vasaloppet har bland annat publikvärdar som ska informera eventuella besökare om att det inte är tillåtet att heja på åkarna i år.