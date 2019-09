TV-pucken avgörs i Falun och Leksand

Turneringen spelas under skolornas höstlov, arrangerar gör Dalarnas Ishockeyförund tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och partnerföreningarna Leksands IF och Falu IF.

” Vi kommer tillsammans med våra partnerföreningar att göra vårt yttersta för att ge de deltagande lagen och alla gästande besökare ett minnesvärt hockeyevent”, säger Jan Eljas, vice ordförande i Dalarnas Ishockeyförbund till Falu kommuns hemsida.

Nytt för i år är att turneringen för flickor, Stålbucklan, nu görs om och går in i TV-puckens välkända regi. Totalt kommer cirka 500 spelare och ledare gästa Dalarna under slutspelet.