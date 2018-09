Ungdomar misshandlades av flera personer – polisen utreder politiskt motiv

Det var vid 23-tiden i lördags som två ungdomar uppsökte en restaurang i Falun. De båda hade tidigare under dagen kampanjat för Sverigedemokraterna under festivalen Granny Goes Street och bar fortfarande sina tröjor med politiskt tryck.

Rasmus Giertz, kontaktperson för Ungsvenskarna Dalarna, berättar för dt.se:

– När de ska lämna restaurangen får en av dem en milkshake kastad på sig.

Det var då bråk uppstod.

– Det eskalerade snabbt, vår medlem blev nedslagen och mottog sparkar när han fortfarande låg ner. Den andra valarbetaren försökte ingripa men det resulterade i att han själv blev grovt misshandlad och fick flera slag mot ansiktet, säger Rasmus Giertz, till dt.se.

Det ska enligt Rasmus Giertz ha funnits många vittnen till händelsen som både filmat och fotograferat.

Polisen har tagit tagit emot anmälan om misshandel och inlett en förundersökning.