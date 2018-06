Omvägar kring vägbyggen i Borlänge – ett halvår tills allt är klart

Arbetet med att bygga om Grådarondellen inleddes under våren och är i dagsläget i full gång. Under arbetets gång stängs körfält av, trafiken leds om och när Dalaborna ska ta sig till och från jobbet, och under lunchtid, är köbildningen som störst.

Rose-Marie Berg är en av alla trafikanter som dagligen passerar Borlänge, för att ta sig till och från jobbet.

– Jag måste ta snirkelvägarna nu istället, säger hon.

Men Borlängeborna får stå ut med köer i rondellen ett tag till då den beräknas vara färdig tidigast i höst.

Riksväg 70 ska bli mer trafiksäker

Utöver ombyggnationen av Grådarondellen pågår arbetet på riksväg 70, från trafikplats Romme till cirkulationsplatsen vid Gyllehemsvägen i Borlänge, för att framkomligheten och trafiksäkerheten ska bli bättre.

Riksväg 70 är starkt trafikerad då mycket trafik kommer från södra Sverige, till exempel Stockholm. Riksvägen är även av stor betydelse för regional och lokal trafik, både till och från Borlänge. Arrbetet med riksvägen beräknas stå klart i vinter.