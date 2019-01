Vett och etikett i skidbacken – här är era berättelser

”Min 8-åriga dotter blev påkörd av en medelålders man i hög fart förra året. Hon bröt nyckelbenet...”

Mari

”Det är för många vuxna nybörjare som ger sig ut i för branta backar. De sträcker ut armarna med stavar på så de kommer i huvudhöjd med andra åkare. Kan inte stanna och inte svänga.”

Annica På Tjörn

”Åkte i Sälen första gången i mitt liv för ett år sedan. Försökte ta det lugnt och höll sig vid sidan av backen för att inte störa andra. Trotts det nästan varje åk var det nån som korsade farligt framför mig vilket till slut resulterade i att jag ramlade och flög 20 meter framåt och tappade skidor. Fick som tur bara sträckning men knäet knackade som att det skulle gå ur led.”

Andre

”Folk som filmar med sina mobiler i backen kan man för en gångs skull låta bli sina mobiler och ägna sig åt skidåkning istället. Annars så tycker jag att folk sköter sig bra i skidbacken.”

Peter

”Jag är 29 år idag och är fortfarande rädd för att åka skidor/slalom efter alla olyckor jag vart med om under min barndomstid. Vi åkte nästan jämt till fjällen under sportlovet men jämt så var jag med om olyckor. Jag minns fortfarande den gången då jag hamna på kryckor en gång i en hel vecka när jag skulle åka in under en tunnel. En man fick komma ocj hämta mig med en scoter.”

Lisa

”Jag blev påkörd en gång av en kille så att jag ramlade och åkte halva backen på magen medan han förgäves försökte stoppa mig.”

L

”Finns bara en regel som gäller utan undantag: Den som kommer uppifrån är ALLTID ansvarig för en eventuell olycka.

Anpassa farten. Håll koll på allt nedanför dig.”

Lars

”Blev påkörd i Idre av ett barn som kom ut från skogen och körde på mig från sidan, korsbandet gick av och inre ledbandet. Det var två år sedan men jag har fortfarande problem varje dag. Fanns ingen vuxen med barnet och barnet försvann efter olyckan. Tack och lov kom andra vuxna och hjälpte mig då jag var totalt oförmögen att klara mig själv därifrån, fick åka skoter och sedan sjukskriven i tre och en halv månad.”

Mariann

