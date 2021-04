Bybor vill inte att järnvägen till Älvdalen startar igen – vill hellre kunna cykla

Kommunen håller sen ett tag tillbaka på att se över järnvägstrafiken och möjligheten att få igång persontrafik från Blybergssågen och norrut mot åtminstone Märbäck, men med drömmålet att nå ända in till Älvdalens centrum i framtiden.



Men för boende i Gåsvarv är det en mardröm. En del hus ligger precis intill rälsen och sedan innan har de boende i byn fullt upp med att akta sig för trafiken längs riksväg 70.



– Vi vill hellre att man bygger ut en terminal i Blyberg och sen river upp resten av rälsen norrut så att vi kan få en gång- och cykelväg på järnvägen, säger Bosse Nilsson.



Han tillhör den grupp av boende i Gåsvarv som samlat in namnlistor mot att rusta upp den nedlagda järnvägen och även lämnat in ett medborgarförslag som ska behandlas samtidigt som kommunen fortsätter undersöka järnvägsmöjligheterna.

