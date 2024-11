Under mitten av nästa vecka, framförallt under onsdagen och torsdagen väntas snö i stora delar av Dalarna. Det väntas också bli minusgrader i länet och temperaturer kring nollan under hela nästa vecka, enligt SMHI.

Framåt nästa helg väntas temperaturer som sträcker sig ner mot tio minusgrader i norra Dalarna och omkring fem minusgrader i de södra delarna.