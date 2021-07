100 barn bjuds in gratis till sommaraktiviteter i integrationsprojekt i Strömsbro

Just nu pågår sommarlovsaktiviteter med Testebovallen i stadsdelen Strömsbro i Gävle som utgångspunkt. De går under namnet Sommarglädje och under fyra veckor deltar sammanlagt 900 barn. Av dem får 100, från i första hand Sätra och Andersberg, vara med kostnadsfritt som en del i ett integrationsprojekt.

– Det handlar om att lära känna varandra och respektera varandra i tidig ålder, säger Thomas Östergren, huvudansvarig för Sommarglädje.