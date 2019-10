Signe drabbades av leukemi – Hudiksvallsborna gjorde rekordinsamling

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör cirka 90 procent av alla leukemifall.

SYMTOM:

Blekhet, trötthet, bensmärtor, ökad tendens att få blåmärken, och infektionskänslighet som visar sig som upprepade infektioner kan vara tecken på leukemi. Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre.

BEHANDLING:

ALL behandlas normalt med cytostatika under två och ett halvt års tid. I början är behandlingen intensiv och de flesta medicinerna ges i blodet medan man framförallt sista året huvudsakligen får en mildare behandling med tabletter.

Alla former av ALL behandlas i princip lika under de första fyra veckorna. Beroende på hur barnet svarar på behandlingen och vilka genetiska avvikelser som finns i leukemicellerna, kan läkarna göra en riskindelning som sedan avgör hur intensiv den fortsatta behandlingen behöver vara.

Barnet får då antingen standard-, medeleller högriskbehandling, där man vid högrisk ibland också inkluderar stamcellstransplantation.

Källa: Barncancerfonden