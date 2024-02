Oroväckande publiktapp för bandyn – värst i Sandviken

– Det är oroväckande men det har tyvärr varit trenden för bandysverige i stort, konstaterar Rafi Markarian som är klubbchef för Sandvikens AIK.

Stort publiktapp

Under säsongen 2010/11 lockade SAIK i genomsnitt 1 803 åskådare per match. Efter innevarande säsongs grundserie kan man konstatera ett snitt på under 1 000 åskådare per match. De har alltså tappat närmare hälften av publiken – på 13 säsonger.

Minskade publikintäkter innebär också ett ekonomiskt bortfall.

– Publikintäkterna ligger på sju till åtta procent av omsättningen och det är på tok för lågt, säger SAIK:s klubbchef.

”Kanske har varit lite bortskämda”

Och frågan är varför Sandviken är den klubb som minskat mest publikmässigt.

– Man har kanske varit lite bortskämda under 2000-talet med att de var väldigt bra, säger Sofie Lindell när vi passar på att prata med publik under en av åttondelsfinalerna mot Broberg.

”Nu går vi och kollar på bandy”

Men hur ska man locka fler att gå på match?

– Man ska säga till varandra att nu går vi och kollar på bandy, tycker Vilma Berlin som spelar bandy själv och som ofta går på matcherna i Göransson arena för att stötta sin pappa och alla andra i hemmalaget.

I klippet besöker vi en av Sandvikens matcher mot Broberg för att prata publiksiffror med Rafi Markarian och publiken.