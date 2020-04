Begränsad fredagsbön i Gävles moské under ramadan

Ramadan brukar innebära att det pågår mycket aktiviteter i moskén. Men i och med coronapandemin är inte mycket sig likt. Till exempel har kvällsbönestunderna som brukar locka mycket folk under ramadan ställts in.

Under en intervju i SVT Gävleborg i samband med torsdagens presskonferens uttryckte regionens smittskyddsläkare Signar Mäkitalo en förhoppning om att moskén skulle hållas stängd under ramadan. Men även om i princip allt är inställt så kommer fredagsbönen, som enligt Nizam Hindi under några veckor inte arrangerats alls, att hållas även om det sker i begränsad form och med färre än femtio deltagare.

– Så länge det inte är förbjudet att öppna en moské så har vi möjligheten. Men vi håller naturligtvis oss till Folkhälsomyndigheternas bestämmelser och rekommendationer, menar Nizam Hindi som betonar att man är noga med hygien och att hålla 1,5 meters avstånd till varandra under bönen.

Men Nizam Hindi menar att alla som inte kan besöka moskén ändå kan fira ramadan.

– Ramadan är en månad då man försöker närma sig Gud på alla sätt och vis och det kan man göra oavsett om moskén är stängd eller öppen.