Stickade rutor och berättelser från pandemin – nu sys de ihop

– Under våren 2020 var det jättemycket som kom in, nästan varje dag fick vi tjocka brev. Ibland kom folk in till oss med stora påsar, berättar Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie på länsmuseet i Gävle.

Rutorna är 15 gånger 15 centimeter och unika i sitt uteseende. Uppskattningsvis kommer filten totalt bli 2,80 meter hög och 10 meter bred.

– Det blir som ett halvt rum som nästan trapetseras med den här filten, säger Ulrika Olsson och fortsätter:

– Vi har fått in jättemånga fina berättelser, och de är ju en del i hela den här filten. Så precis som vi syr ihop en textil filt, syr vi in berättelserna också på sätt och vis, berättar hon.

Blir filten klar under helgen kommer den att sättas upp i museet under måndagen. Ett urval av berättelserna kommer även att finnas med i utställningen.