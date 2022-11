Beskedet inför vinterns elpriser: ”Betydligt bättre läge”

När elpriserna ökade i augusti och september i år varnades det för rekordhöga elpriser i vinter. Men på grund av att hösten blivit mild, att det har blåst och regnat mycket och att de europeiska gaslagren fyllts på, har prisutvecklingen vänt.

Så sent som för bara några dagar sedan var det negativa elpriser i Sverige. Men under måndagen steg priserna igen och spotpriset på el närmade sig 1,50 kr per kilowattimme. Nu räknar Gävle Energisystem med ett elpris i vinter som motsvarar hur det var i augusti eller lite högre.

– Det är fortfarande högre priser än vad vi är vana vid, säger Anton Holton.

Hör Anton Holton svara på tre frågor om elpriserna i vinter utifrån de nya prognoserna, i videoklippet högst upp.