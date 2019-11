Bryan Ferry till Furuviksparken nästa sommar

Bryan Ferry slog igenom i Roxy Music med låtar som ”Avalon”, ”Love is the drug” och ”Let’s Stick Together” under 1970- och 80-talet. Han har haft en lång och framgångsrik solokarriär efter Roxy Music. Han är också känd för sitt stora modeintresse.

– Vi är så taggade inför att äntligen kunna släppa artister inför sommaren 2020 och vilken artist att börja med! Bryan Ferry är en riktigt grym bokning och vi ser fram emot när han äntligen kliver ut på Furuviks Stora Scen, säger Nina Tano, vd på Furuvik i ett pressmeddelande.