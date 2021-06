Maratonmöte när Brynäs IF valde ny styrelse – Magnus Kangas tar över ordförandeklubban

Två falanger, en officiell och en inofficiell, har slagits om att ta makten över den 109-åriga föreningen de senaste månaderna. Och de blev den inofficiella som gick segrare ur slaget efter långa och många diskussioner. Deras förslag Magnus Kangas vann till sist med rösterna 270 mot 98.

– Jag är tacksam för förtroende och är väldigt ödmjuk inför uppgiften, säger Magnus Kangas.

Elin Lith, Hans-Göran Karlsson och Jonny Stridh valdes som ledmöter på två år. Och som fyllnadsval valdes Robert Lipskog in på ett år. Så gruppen Brynäs kan bättre kunde få in samtliga sina förslag.

Men innan man kom fram till beslutet hade det gått nästan fem timmar. Frågorna var många och de styrelsemedlemmar i den sittande styrelsen som var på plats blev bombarderade med frågor av medlemmarna på vägen fram till styrelsevalet.

Det var 550 föranmälda deltagare och under mötet loggade omkring 400 röstberättigande in, det varierade något eftersom medlemmarna loggade in och ut.

De tillförordnade klubbdirektörerna Jennie Brobeck och Gunnar Ekman valde också att lämna sina uppdrag.

– Vi har kommit långt i rekryteringsprocessen av en klubbdirektör och vi har presenterat kandidater för styrelsen, säger Gunnar Ekman.

En annan som lämnar sin roll, fast som spelare, är Johan Alcén som istället blir föreningens sportchef.

– Jag är ödmjuk inför uppdraget och kommer jobba otroligt hårt för Brynäs IF, precis som jag gjort på isen. Jag ser det här som ett hedersuppdrag och ser fram emot att utvecklas tillsammans med grymt folk runt mig, säger han.