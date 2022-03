Chef på Hudiksvalls sjukhus avbröt SVT:s intervju

Under torsdagen var SVT Gävleborg på besök på Hudiksvalls sjukhus för att intervjua sjuksköterskor. Vi bjöds in på en avdelning av legitimerad personal och genomförde intervjun. På väg ut från intervjun mötte reportern på plats en biträdande verksamhetschef som var upprörd över att vi var där utan att ha pratat med ledningen först.

Chefen ville veta vad vi pratat om, vilka frågor som ställts och ville se på det inspelade materialet. Han ifrågasatte även våra avsikter med att vi var på platsen. Strax dök ytterligare tre personer till ur sjukhusledningen upp.

Situationen ledde till att två av de intervjuade sjuksköterskorna inte ville medverka i inslaget längre.

Pekar på fotoförbud och smittrisk

Dagen efter förklarar chefen sitt agerande så här:

– Det handlade om att det är fotoförbud och att inte föra in smitta på avdelningen, säger Kjell Karlsson, biträdande verksamhetschef på Anestesi Hudiksvalls sjukhus.

Dina frågor handlade ju inte om det, utan du ville veta vad vi hade pratat om och vilka frågor som hade ställts?

– Min upprördhet bestod bara av att jag inte var informerad, säger Kjell Karlsson.

”Ett grovt övertramp”

SVT Nyheter Gävleborgs redaktionschef Joanna Wågström kommenterar det inträffade:

– Att en chef går in under pågående intervju och undrar vad vi gör där, vill veta vad intervjun handlar om och begär att få se det inspelade materialet är ett grovt övertramp. Ingen chef kan kontrollera vad medarbetare säger till media. Att de sedan säger att vi var där utan tillstånd stämmer inte – vi var inbjudna av en medarbetare på avdelningen. Att vi skulle lyfta med en chef att en medarbetare har bjudit in oss till sjukhuset är inte förenligt med meddelarskyddet och grundlagen, säger Joanna Wågström.