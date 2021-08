Enorma vattenskador på fastigheter i Gävleområdet efter nattens skyfall

– Det är ofantligt stora skador på byggnader, både privata och kommunala, säger Johan Kallin Stropp, inre befäl på Gästrike räddningstjänst.

Den största risken för liv var bilister som kört ned under vattnet i viadukter. Under natten hade räddningstjänsten i Gävle en sex, sju stycken sådana ärenden med att rädda bilister som hamnat under vatten. Även om varningen, Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är hävd, rekommenderar räddningstjänsten ändå folk att undvika att köra bil i Gävle.

– Jag har aldrig varit med om 130 millimeter regn på ett dygn, det var som ett vattenfall vid Strömsbrovägen, vi mötte en flytande kontainer, säger Johan Kallin Stropp, inre befäl på Gästrike räddningstjänst.

Han uppmanar folk som har fått vatten i sina hus att ringa sitt försäkringsbolag, inte larmnumret 112.

Läget är fortsatt ansträngt. Alla räddningstjänstens resurser är ut på insatser under morgonen, med fokus på Gävle, Hofors och Ockelboi.