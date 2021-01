Administrativt misstag bakom de förfalskade hälsointygen

SVT Gävleborg har tidigare berättat att tidningen Transportarbetaren rapporterat om misstankar att Securitas förfalskat anställdas hälsointyg som krävdes för att jobba på bygget av Microsofts serverhallar.

I Securitas mejlsvar skriver företaget att det hela är ett misstag. Och det som har lett till det misstaget var att den lokala arbetsledningen på vaktbolaget under sommaren ville minimera den fysiska kontakten mellan medarbetare på grund av hur smittspridningen såg ut i Sverige just då. Då valde Securitas istället att via telefon låta den anställde svara på de frågor som behövdes för att fylla i förmuläret.

Fanns inget uppsåt att vilseleda

Jens Granath skriver också att vid ett antal tillfällen nedtecknades namnet på den anställde i en ruta som var avsedd för signatur och som kan ha misstagits för att ha efterliknat en signatur.

”Det fanns aldrig något uppsåt att agera vilseledande, inte heller har felaktig information om de anställdas eventuella exponering för Covid-19 presenterats för uppdragsgivaren.” skriver Jens Granath.

Den som hanterat formulären ska enligt mejlet vid några tillfällen missat att tydligt informera den anställde om att formuläret fylldes i när dessa frågor ställdes.

”Den felaktiga hanteringen är ett beklagligt utslag av den mänskliga faktorn när man administrerade detta. Händelsen är utredd tillsammans med byggföretaget och betraktas som utagerad.”