Frida vill lämna jobbet efter högt dieselpris – nu stiger priset igen

Frida Vikgren bor i Tierp men jobbar skift i Gävle. Efter månader av skyhöga månadskostnader för diesel till bilen letar hon nu efter nytt jobb. För trots skattesänkningar sedan den 1 maj i år tycker hon att priset är för högt.

När en permanent och en tillfällig skattesänkning trädde i kraft den 1 maj blev det 1,80 kronor billigare per liter att tanka. Men nu kommer den tillfälliga skattesänkningen att försvinna – om än tillfälligt.

– Vi ser att det är osannolikt att regeringen och även riksdagen hinner förlänga den tillfälliga skattesänkningen, säger Jessica Alenius, vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige.

Skatten kan slopas i vinter

Men nu kan ett nytt beslut tas av Sveriges riksdag inför vintern att slopa energiskatten helt. EU har gett Sverige okej till att ta bort energiskatten under en tremånadersperiod. Det skulle kunna minska skatten på bensin med över tre kronor per liter med moms och dieseln med över en krona per liter. Skatteintäkterna beräknas då minska med flera miljarder per månad.

– Det blir något som den kommande regeringen får driva igenom, säger Jessica Alenius.

Hör Frida Vikgren och andra bilister om drivmedelspriset i videokippet ovan.