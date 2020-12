Gävleborg har flest antal döda i landet per 100 000 invånare

Totalt 265 personer har rapporterats avlidna i Gävleborg och många av dessa dödsfall har registrerats under de senaste veckorna. Justerar man dödstalet per 100 000 invånare så har 21,2 personer rapporterats avlidna med covid-19 i Gävleborg under de senaste två veckorna. Den siffran är med en god marginal den högsta i landet.

Näst flest döda per 100 000 invånare de senaste två veckorna har Västernorrland haft med 13,4 döda. Alltså har Gävleborg haft ett nästan dubbelt så högt dödstal, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Smittan gäller hela landet och sedan finns det några slumpfaktorer på toppen av det. Vi kan bara konstatera att det är ett jättestort tryck på sjukvården just nu. Det går inte att komma runt, säger Christian Ehrenborg, tf smittskyddsläkare.

”Vissa slumpfaktorer”

Sett till hela mätperioden, alltså sedan i början av februari, så har Gävleborg haft tredje högst dödlighet i landet per 100 000 döda. Endast Stockholm och Sörmland ligger högre upp på listan.

Gävleborg fortsätter även att vara den region i vilken näst flest personer blivit smittade under de senaste två veckorna sett till 100 000 invånare. Antal smittade är då 1161,9 smittade. Endast i Skåne är siffran högre med 1349,2.

– Varför Gävleborg har fått en så stor smittspridning är svårt att säga, och att säga att folk generellt inte skött sig är att förenkla det hela. Våren visade ändå att det var vissa slumpfaktorer som gjorde att vissa regioner blev hårdare drabbade, säger Christian Ehrenborg.

Hör smittskyddsläkaren i inslaget ovan. Notera att siffrorna i inslaget har avrundats uppåt till närmaste heltal.