Gävleimamen och sonen dömda och friade för missad anmälningsplikt

Åklagaren hade åtalat Gävleimamen Abo Raad för att vid två tillfällen brutit mot anmälningsplikten. Vid det första tillfället kom han för tidigt och det andra för sent. Imamen Abo Raad och hans son samt ytterligare fyra personer har regeringen beslutat att utvisa eftersom de anses vara ett hot mot rikets säkerhet. Eftersom de inte kan utvisas och inte kan hållas i förvar så har de anmälningsplikt till polisen.



Sonen har åtalats för att vid tre tillfällen har brutit mot sin anmälningsplikt hos polisen. Vid det ena tillfället kom han inte alls, vid det andra tillfället två timmar för sent och vid det tredje sex minuter för sent.

Nekar till uppsåt

Sonen har medgivit att han kommit försent, men har förnekat uppsåt. Hans förklaring för det första tillfället var att han misstagit sig på datum. Det andra var att han blivit försenad av ett vägarbete när han varit i Stockholm. Det tredje berodde på att han inte kommit fram på grund av att en buss fått stopp vid en stor vattensamling och orsakat stopp i trafiken.

Gävleimamen gör precis som sonen erkänner omständigheterna och nekar till uppsåt. Vid det första tillfället hade han tagit fel på dag. Vid det andra tillfället var polishusets port låst och han fick vänta länge innan någon öppnade.

Godtagbara skäl

Vid de två första tillfällen anser tingsrätten att det inte är någon tvekan om att Gävleimamens son brutit mot anmälningsplikten. Vid det tredje tillfället, när han var sex minuter sen, anser rätten att han har godtagbara skäl för förseningen och därför saknar uppsåt. Han döms till dagsböter om totalt 4 000 kronor.

När det gällen Gävleimamen anser tingsrätten att han marginellt avvikit från de tider som han blivit ålagd att anmäla sig. Omständigheterna är mildrande och han döms därför till ett lågt bötesstraff på 2 000 kronor.