Här är de nya skärpta rekommendationerna i Region Gävleborg

Just nu finns en stor spridning i Gävleborg av den brittiska mutationen av coronaviruset. Andelen muterad virusvarianter har ökat under de senaste fyra veckorna och under vecka sju låg siffran gällande antalet positiva smittade med ett muterat virus på 42,8 procent.

Mot bakgrund av den oroväckande spridningen har smittskyddsläkaren i Gävleborg, Shah Jalal, nu beslutat att införa nya skärpta rekommendationer som börjar gälla från och med tisdagen den 23 februari.

Nya rekommendationer

Den första nya rekommendationen är att Gävleborgarna rekommenderas använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under en längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd. Munskydd bör nu också användas i kollektivtrafiken hela tiden och inte bara under rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.

Den andra nya rekommendationen är att anställda vid verksamheter i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas undvika att vistas ute i samhället. Detta för att minimera möten med andra människor. Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas dock från rekommendationen.

Tidigare rekommendationer

Sedan tidigare gäller ytterligare tre rekommendationer. Bland annat ska man begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med personer som man normalt träffar. Man ska fortsätta arbeta hemifrån så ofta man kan, samt avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafiken, köpcentrum och i butiker.

Inför beslutet har samråd skett med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. De regionala rekommendationerna ska enligt smittskyddsläkaren ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.