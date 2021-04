Stor osäkerhet i vaccinleveranser till Gävleborg – så planerar regionen för nästa vaccinationsfas

Leveranserna av vaccin för covid-19 är just nu dubbelt så stora än vad de varit under början av 2021. I takt med att vaccinationstempot ökat planerar regionen att utöver 65 till 69-åringar även fasa in andra samhällsgrupper inom kort. Redan under april ska personer inom LSS ges möjlighet att boka in sig för en första spruta.

– Vi jobbar även för att kunna boka in de övriga som ingår i fas 2 av vaccineringen. Det är då personer med transplantationer och deras anhöriga bland annat. Sedan planerar vi även för nästa fas som avser personer med bakomliggande sjukdomar som är 60 till 64 år till att börja med, säger Tina Mansson Söderlund, vaccinsamordnare Region Gävleborg.

Osäkerheten över vaccintillförseln

Vaccinationen av 65 till 69-åringar beräknas ta några veckor. När nästa fas kan inledas vet man däremot inte då osäkerheten över vaccintillförseln är stor efter vecka 17.

– Det är samma bekymmer som innan. Vi har lärt oss att hantera det men det är klart att en längre framförhållning hade varit bra, säger Tina Mansson Söderlund.

Hör vaccinsamordnare Tina Mansson Söderlund i klippet