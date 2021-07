Hudikkalaset körs trots restriktioner – årets upplaga får ny form

– Hade vi planerat långsiktigt så hade vi inte stått här. Man måste agera kortsiktigt för världen förändrar sig, säger Erik Ohlsson, festivalgrundaren.

Planen var att släppa in 500 personer per festivaldag. Men efter nya lättnader av restriktioner räknar de nu med att ta in dubbelt så många gäster per dag.

En catwalk rätt genom publiken

Alla gäster får en sittplats och det kommer att vara en mittgång genom publikhavet. En catwalk där artister och konferencier kan gå runt och komma närmare publiken. Hela festivalen kommer att sändas digitalt och storbildsskärmar kommer att placeras här och var.

– Den största utmaningen är att underhålla från start till slut, säger Annie Mellström, festivalgeneral.

Hudikkalaset pågår 26 till 31 juli och på platsen där festivalen föddes – folkparken Köpmanberget i Hudiksvall.