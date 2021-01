Ivo-kritik mot Månsbacken efter coronautbrottet

Enligt Ivo-utredningen har uppgifter framkommit att personal inte använt visir innan utbrottet, trots Hudiksvalls kommuns rekommendation om att använda visir som förstärkt arbetsklädsel. Även anhöriga som besökte boendet ska inte ha använt visir.

Under coronautbrottet testades över 90 procent av de boende och 84 procent av den ordinarie omvårdnadspersonalen positivt för covid-19. Av de boende avled 13 personer fram till den 4 december. Många vikarier togs in och arbetade i verksamheten under perioden och av den totala personalstyrkan smittades 50 procent.

Ivo slår även fast att sjuksköterskor inte fanns på plats under den första tiden. Anledningen uppges vara att många varit sjuka och att bemanningen inte räckte till. Därmed fick personalen ingen handledning och introduktion i att upprätthålla hygienrutinerna under de första kritiska dagarna.

Att chefen på Månsbacken var nytillträdd och att läkaren inte gjorde några besök på plats, uppges också vara anledningar till den omfattande smittspridningen.

Interna mejlet avslöjar ”kaoset” på Månsbacken: ”Utan styrning” (2021-01-12)