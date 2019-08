Korsikabadet och Edsviken har förorenat badvatten

Under sommaren har man tagit vattenprover på de kommunala badplatserna runt om i Sandvikens kommun. Resultatet visar att Korsikabadet och Edsviken har ohälsosamt vatten på grund av förekomst av intestinala enterokocker.

Man kommer sätta upp skyltar om att bad sker på egen risk vid badplatserna.

Fler vattenprover vid utomhusbad

Man kommer ta fem prover per kommunal badplats under sommaren. Det är förekomsten av E.Coli och koliforma bakterier som analyseras. Testerna påbörjades i juni och avslutas under augusti måndad.

Vid anmärkning på badvattenkvalitén tas nya prover.