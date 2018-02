Lastbil och personbil i krock på E4

Larmet kom in strax efter klockan fyra på onsdagseftermiddagen. En Lastbil körde in i en personbil bakifrån och därefter in i mitträcket. En annan personbil körde på lastbilen som kolliderat med räcket.

Då olyckan inträffade stannar ytterligare en lastbil på andra sidan mitträcket, i södergående riktning. Även denna lastbil blir påkörd bakifrån av en personbil. Totalt är det nio personer inblandade men inga personskador har rapporterats.

Trafiken har börjat rulla igen i båda riktningarna men det går sakta. enligt Trafikverkets prognos kommer trafikpåverkan att pågå fram till sju på onsdagkväll.

