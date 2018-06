Magnus Carlson blir ny tränare för Brynäs IF

Magnus Carlson blir dessutom övergripande ansvarig för damverksamheten. Carlson har under flera år arbetat och varit aktiv inom Brynäs IF. Under de två senaste säsongerna har han varit involverad i damlaget och senaste säsongen var han assisterande tränare.

– Jag tycker det känns väldigt spännande och motiverande att få vara en del av den här nysatsningen som föreningen nu gör på dam- och tjejverksamheten. Jag har ju fördelen av att ha arbetat som tränare och ledare på ungdomsidan i många år, säger Magnus Carlson.

– Det känns otroligt bra att vi rekryterat Carla till rollen som huvudtränare och damansvarig. Han är perfekt för rollen, med sina tidigare meriter och dessutom är han väl insatt i Brynäs IF, säger Stefan Bengtzén sportchef Brynäs IF i ett pressmeddelande.