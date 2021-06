Mora Träsk har lockat flera generationer till sång och dans – nu firar bandet 50 år

– Ungefär där stod scenen. Byggd av byggtrall och kanske fyra gånger fem meter, säger Leif Walter och pekar mot platsen där Mora Träsk hade sin första spelning. Debuten skedde i samband med Gävles version av Woodstockfestivalen kallad Äggstock. En festival som Leif Walter var en drivande kraft bakom. Och han hymlar inte om drivkraften bakom:

– Det var för att vi skulle få en spelning, säger han och skrattar.

TV-program blev genombrottet

Som lågstadielärare införde Leif Walter sånglekar för att hålla barnens intresse vid liv, Sånger som han sedan tog med sig till gruppen. Och efter att ha spelat in barnkvartar på radion presenterade gruppen sig på Sveriges Television som sedan ringde upp efter att ha fått ett sent återbud. Mora Träsk hoppade in på kort varsel och genomslaget efter TV-programmet blev enormt.

– Det var helt vansinnigt hur mycket publik det kom! Vi tog till exempel publikrekord i Solnahallen – 5000 pers. Nummer två var Europe som hade 4 500, berättar Leif Walter.

Lockat generationer till sång och dans

Nu har Mora Träsk under 50 år lockat flera generationer barn och föräldrar till sång och dans. Och än ger Leif Walter, som ser fram emot att ge sig ut och spela igen när pandemin släppt sitt grepp, inte upp.

– Det gör att jag håller mig i trim, konstaterar han avslutningsvis.

I klippet tar Leif Walter med oss till Boulognerskogen och berättar mer om vad som hände sedan