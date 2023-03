Mordmisstänkte 15-åringens advokat kritisk till omhäktning: ”Han är ett barn”

– Jag tycker inte att de tar tillräcklig hänsyn till hur det påverkar en 15-åring att sitta frihetsberövad på det här sättet, säger Rebecca Vinsa Mueller, 15-åringens advokat.

Isolerad under dagarna

15-åringen sitter isolerad under större delen av dagarna. Tingsrätten har gett honom tillåtelse till så kallad samsittning, vilket är umgänge med en annan intagen under kortare perioder. Det är däremot under villkoret att den andra intagna också är minderårig, vilket inte finns på 15-åringens häkte.

Minderåriga har även enligt häkteslagen rätt att vistas med personal minst fyra timmar varje dag. Något som enligt advokaten inte efterlevs.

– Det blir vanligtvis två timmar per dag han umgås med personalen. Hans föräldrar får hälsa på en gång i veckan och vi advokater är där två gånger i veckan på kortare besök. Resterande tid är han ensam i sin cell, säger Rebecca Vinsa Mueller.

Ingen kontakt med skola trots skolplikt

Till skillnad från de andra två häktade för mordet i Sätra går 15-åringen i grundskolan och har därför skolplikt.

– De har erbjudit en lärare på distans via telefon och det har skett vid ett tillfälle. Sedan dess har de inte hört av sig, säger Rebecca Vinsa Mueller.

Hör tingsrätten motivera omhäktningsbeslutet i videon nedan.