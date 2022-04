Nu börjar elprisstödet betalas ut till elkunder i Gävleborgs län

Till följd av de höga elpriserna under hösten och vintern beslutade regeringen om en elpriskompensation till alla kunder som har drabbats.

Elpriskompensationen gör ingen skillnad på var i landet man bor, eller om man bor i lägenhet, villa eller radhus.

Stödet är utformat som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kronor. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kronor per månad, sammanlagt 6 000 kronor.

Förslaget om elpriskompensation för mars månad är även det utformat som en trappa men det har andra gränser för kilowattimmar och belopp. Det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

Källa: Gävle Energi /Regeringen