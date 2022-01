Elchocksdygnet här – Bo utanför Gävle stänger av golvvärmen

En av dem som påverkas är Bo Hjälmqvist, som bor i Småmuren utanför Iggön i norra delen av Gävle kommun.

– Jag har förberett mig. Jag tvättade mycket i går, säger Bo Hjälmqvist.

I det dyraste områdena i söder och i Mellansverige, elområde 4 och elområde 3, ligger priset på 253 öre per kilowattimme (kWh). Bara några kilometer från gränsen till elområde 2 men inne på elområde 3 bor Bo Hjälmqvist.

– Det känns som man har fått sex rätt på lotto i stället för sju, säger han.

I de norra delarna av landet, elområde 1 och 2, är priserna mer beskedliga. Där ligger priset på 52 öre per kilowattimme.

Under de senaste dagarna har elpriserna backat något i den dyra södra delen av landet. Under söndagen låg priset på 135 öre per kWh i söder (elområde 3 och 4) och 55 öre i norr (elområde 1 och 2).

Elpriset har inte varit så högt som det kommer att vara under måndagen sedan före jul.