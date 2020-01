Klagomålen om olaglig kameraövervakning ökar

Det behövs inget tillstånd för privatpersoner att kamerabevaka sin bostad. Det gäller både egeninstallerade övervakningssystem och kameror som är kopplade till en larmcentral.

Allt eftersom att kameror har blivit ett standardval för hemlarmsoperatörer och kameramjukvara blivit billigare och mer tillgänglig har kameraövervakning i hemmet blivit allt vanligare.

– Att döma av de telefonsamtal vi får från allmänheten är det är vår uppfattning att bevakningen i hemmiljö ökar, säger Nils Henckel.

Ny dataskyddsförordning

Den 25 Maj 2018 fick Sverige en helt ny dataskyddslagstiftning, GDPR. För privatpersoner innebär det att man måste följa dataskyddsförordningen och få tillstånd om man videofilmar utanför sin privata sfär.

Datainspektionen, som ansvarar för tillsynen för all kameraövervakning, menar att klagomålen på olaglig övervakning sedan dess har ökat.

Från GDPRs införande under resterande 2018 fick myndigheten in 81 klagomål – under 2019 fick de in 274 klagomål. En stor del av dem är från personer som upplever att de blir kameraövervakade av sina grannar.

– Det är beklagligt att sådan här olaglig övervakning ökar, där man filmar grannens tomt. Det är en oroväckande utveckling. Det är olagligt att filma sina grannar och kan resultera i sanktionsavgifter på relativt höga belopp, säger Nils Henckel.