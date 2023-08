Det var under torsdagen som det började brinna på sågverket. Branden krävde en större insats från räddningstjänsten, som fick branden under kontroll under kvällen.

Det var på en vindsvåning i en virkestork som branden startade.

– Vi har lite virke som har förstörts men det är en mindre volym, säger Jenny Andersson, platschef på Ala sågverk.

Nu inväntar sågverket en utredning för att få reda på vad som orsakade branden.

Enligt platschefen Jenny Andersson kom ingen människa till skada.