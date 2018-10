Patrik Stenvard (M) blev förvånad över utspelet från de fyra partierna på söndagen.

– Så sent som under söndagen hörde jag C säga att de ville hålla ihop Alliansen men samtidigt pågick tydligen samtal med Socialdemokraterna. Det är tråkigt att de sviker oss på det sättet, säger Patrik Stenvard (M), kommunalråd Gävle.

