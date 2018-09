Polishuset i Gävle attackerat – tårgasgranat kastades in i garage

Händelsen utspelade sig vid klockan 01.00, natten mot lördag, när en polisbil var på väg in i garaget till polishuset i Gävle. När patrullen, bestående av två polismän, kommit in kastade någon utifrån in en tårgasgranat.

- Garaget blev fyllt av rök och även tårgas, säger Thomas Bertze, RLC-befäl vid polisregion mitt.

Inledde jakt på gärningsmän

Ingen person skadades i samband med händelsen. Strax därefter tog polisen upp jakten på en eller flera misstänkta gärningsmän. Vad denna jakt resulterat i vill inte polisen gå in på i nuläget.

– Vi kommer att uttala oss om utredningen under lördagsmorgonen, säger Thomas Bertze.

Har ni någon misstänkt för tårgasattacken?

- Vi kommenterar inte det i nuläget.

Det finns enligt Thomas Betze inget specifikt hot riktat mot just polishuset i Gävle, eller de två drabbade polismännen, som skulle kunna kopplas till händelsen.

Polisen betraktar det hela som ”misstänkt sabotage mot rättsskipande verksamhet”. Enligt Thomas Betze är det bekymmersamt att polisen utsätts för den här typen av attacker och sabotage, eftersom man i strikt lagtext anses ha en ”avsevärd betydelse för rikets säkerhet”

- Man ger sig på en av samhällets skyddande funktioner. Det är väldigt allvarligt, säger han.