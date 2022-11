Sandvikens IF:s kval kan ge Gästrikland dubbelt avancemang

Sandvikens IF är Norrlands mest meriterade fotbollslag med 21 allsvenska säsonger bakom sig. Det var länge sedan, men nu nosar klubben på en plats i landets näst högsta serie.

– Vi har haft tydliga ambitioner med att vi vill gå upp med våra representationslag i svensk elitfotboll, säger Sandvikens IF:s klubbchef Anders Eriksson.

Möjligt med fortsatta derbyn

Under fyra år har Gästrikederbyn mellan Sandvikens IF och Gefle IF lockat stor publik i division ett norra. Nu finns alltså möjlighet till prestigefyllda möten på högre nivå nästa år.

– Gästrikland är ett litet fotbollsdistrikt så det skulle vara en fjäder i hatten om vi lyckas, säger Anders Eriksson.

Under torsdagskvällen tar Sandvikens IF emot Örgryte IS hemma på Jernvallen. Efter att returmötet sedan spelats på Gamla Ullevi i Göteborg klockan 16 på lördag vet vi om Sandvikens IF lyckas ta steget upp.

– Det är en utmaning men vi har ett jättestarkt lag, avslutar Anders Eriksson.

Men vill Gefle IF verkligen ha sällskap av fler Gästrikelag i Superettan? I klippet medverkar även GIF:s klubbchef Daniel Kraft och berättar om hur han ser på det.