Snöröjaren Sten i Gävle: ”Jag har aldrig varit med om något liknade”

– Natten har varit jobbig, säger Sten Eriksson, som har varit i gång och skottat snö sedan klockan två i natt.

Gävle kommun satte under natten mot fredag in alla resurser man kunde uppbringa för att plocka och forsla bort den snö som kommit under natten. Det rapporterar P4 Gävleborg.

– Vi har haft ett 40-tal fordon ute under natten, säger Stefan Erixon, gatuingenjör vid Gävle kommun, till P4.

Fortsatt vädervarning över länet

SMHI:s varning över länet har gått från orange till gul. Det ska fortsätta att snöa från fredag eftermiddag men då inte alls lika kraftigt.