Minnessten efter räddningsarbetet reses i Kårböle

Under sommaren 2018 drabbades inte minst Hälsingland av de stora skogsbränderna. Tack vare en samordning av resurser och ett intensivt arbete kunde bränderna till slut förklaras släckta. På årsdagen av släckningsarbetets avslutning uppmärksammas det genom en ceremoni och resning av en minnessten i Kårböle. Landshövding, Per Bill, kommer att dela ut diplom till alla organisationer som deltog under släckningsarbetet.

Bland annat är Gävleborgs kommuner, Räddningstjänsterna, Hemvärnet, Röda Korset, Svenska Lotta kåren inbjudna att delta under dagen.