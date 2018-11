Toppidrottare från länet kan vinna årets Jerringpris

Såhär kan man rösta på årets Jerringpris:

Via telefon: Varje kandidat har ett särskilt nummer. Du ser numren här i Jerringkartan. Att ringa kostar 3,60 kronor per samtal plus eventuella trafikavgifter.

Via Radiosportens sajt: Rösta på din kandidat i listan här.

Via SVT:s Duo-app: Som du laddar ner i din telefon.

Källa: Sveriges Radio

