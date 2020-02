Tullverket öppnar kontor i Gävle

– Varuinflödet i Gävle hamn är redan i dag väldigt stort och med den planerade utbyggnaden som pågår så kommer inflödet bli dubbelt så stort ganska snart, säger Bodil Taylor, tillförordnad överdirektör på Tullverket till SVT Nyheter Gävleborg.

Under 2021 kommer en ny containerterminal att öppna och kapaciteten blir då 300 000 containrar per år. Och eftersom världens alla containerrederier trafikerar hamnen finns det risk för att oönskat smuggelgods kommer in den vägen. Tullens besök har varit minst sagt sparsamma fram tills nu.

Är det inte konstigt att det inte Tullverket funnits på plats här i Gävle tidigare?

– Jo, det kan man tycka. Men vi har rest från Arlanda och Sundsvall och gjort kontroller i Gävle hamn. Men Tullverket har fram till 2017/18 fått minskat den operativa personalstyrkan. Därför är vi glada att vi nu fått mer budget och kan vända den negativa trenden. I Gävle handlar det om ungefär tio personer och vi håller på och undersöker vad vi kan ha vårt kontor någonstans just nu.

Gävle hamn består också av Energihamnen (kemi och olja), Bulkterminalen (gods, skrot, med mera), CFS Granudden (varulager på Bomhussidan) och Kombiterminalen (där tåg och lastbilar omlastar containrarna).