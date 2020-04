Utmaning för pensionärer att hålla kontakten

Möten och aktiviteter för äldre har ställts in eller skjutits på framtiden sedan Folkhälsomyndigheten gick ut med en rekommendation att alla över 70 år ska hålla sig hemma så mycket som möjligt. Även pensionärsföreningarna har ställt in sina aktiviteter. I vissa fall har verksamheten flyttats fram så långt som till hösten.

Nu jobbar både PRO och SPF Seniorerna extra hårt med att hitta sätt att hålla kontakten med medlemmarna.

– Vi uppmanar alla att hjälpa till. De som har möjlighet att hålla kontakten digitalt kan hjälpa dem som inte har den möjligheten. Både för att sprida information och för att hålla igång kontakterna, säger Gunilla Strandgren som är ordförande för SPF Seniorerna Ankaret i Gävle.

Telefonkedjor

Föreningen har redan kontaktat medlemmarna via e-post och kommer att göra det kontinuerligt under karantänstiden. De räknar med att nå drygt 80 procent av medlemmarna via digitala kanaler.

– Vi skickar brev och kort till dem som inte har en e-postadress. Dessutom har ju de allra flesta telefon. Vi försöker ordna telefonkedjor så att vi når så många som möjligt, säger Gunilla Strandgren.

SMS-grupper

PRO i Bomhus använder sig av både e-post och en sms-tjänst för att nå ut till medlemmarna.

– Där kan grupperna hålla kontakt med varandra och där lägger vi ut det som händer i föreningen, säger Iréne Lundin som är ordförande och webbredaktör för PRO Bomhus.

Båda menar att det är svårt att nå ut till alla medlemmar. När det inte fungerar finns risken att den ofrivilliga ensamheten ökar.

– Det här är en utmaning för oss, konstaterar Gunilla Strandgren.