Beslutet om Stadsbondgården dröjer

Stadsbondgården i Halmstad kan komma att läggas ner då utbildnings och arbetsmarknadsnämnden måste spara in närmare 17 miljoner kronor.

Men detta har väckt känslor och hittills har 2 500 personer har skrivit under att de inte vill att bondgården ska läggas ner. Under måndagen togs frågan upp under utbildning- och arbetsmarknadsnämndens nämndmöte, men något beslut om bondgården togs inte.

– Vi har inte tagit några beslut alls om vad för delar som ska förändras i verksamheten för att spara dessa 16,7 miljonerna, säger Håkan.

När kan de som inte vill att Stadsbondgården ska försvinna få besked?

– Det kan de nog få först i januari när den nya nämnden har tillträtt och har sin budget klar för 2019, säger Håkan.