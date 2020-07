Byggnad vid skjutbana nedbrunnen efter brand

Det var vid 17.30-tiden som räddningstjänsten fick in larm om att det brann i en byggnad i Falkenberg. Det visade sig vara en byggnad på en skjutbana som brann, och som sedan spred sig till näraliggande skog.

– Just nu har vi kontroll över branden. Det ligger lite avskilt, så väggar hade rasat innan vi kom fram, så det hade brunnit ett tag, säger han och fortsätter:

– Nu är det lite efterkontroll av skogen och eftersläckning av byggnaden. Allting har rasat ihop, så det är plåttak som ligger ner som vi måste lyfta bort för att kunna släcka.

Vet ni vad som kan vara brandorsaken?

– Nej, det vet vi inte.

”Under kontroll”

Vid 18.30-tiden beräknar räddningstjänsten vara klara på platsen. Men sedan en stund tillbaka har de fått kontroll över branden.

– Vi har den under kontroll. Just nu är det ingen spridningsrisk. Allt är under kontroll.

Ingen person hart tagit skada av branden.