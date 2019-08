Fotbollsdag för tjejer i Laholm

Laholms FK satsar på tjejfotbollen. Klubben har nära ett hundratal aktiva flickspelare och damlaget toppar just nu division 2. Under lördagen arrangerade klubben en dag med fokus damfotboll.

– Vi gör det här för att tjejerna inte fått lika stort utrymme, säger Per Thronée, som är initiativtagare och tränare för ett av flicklagen i Laholms FK.

Det är första gången Laholms FK arrangerar en tjejdag. Syftet är att lyfta fram tjejerna som spelar och öka samarbetet mellan åldersgrupperna. – Vi vill uppmärksamma tjejerna i klubben och skapa kontakt mellan lagen, säger Per Thronée. Varför är det viktigt att lyfta tjejfotbollen? – Det är viktigt att vi lyfter det för att öka aktiviteten och få dem att spela längre, säger lagledaren Martin Wennström. Nästan 80 deltagare i åldrarna 6-14 år tränade tillsammans på förmiddagen innan det var dags för serieledande damlaget att möta Kullabygden. Med framgångarna ökar även det publika intresset. Förra veckan slogs ett 64 år gammalt publikrekord på Örjans vall i Halmstad i seriefinalen mellan Halmstad BK och Laholms FK. Den matchen slutade oavgjort, 1-1. Starta klippet ovan för att höra spelarna berätta om varför de tycker en tjejdag behövs. Dela Dela

